I calcoli mostrano che sarà impossibile controllare un'IA super intelligente

Le IA hanno stupito e spaventato un po' tutti ultimamente. Una ricerca sul Journal of Artificial Intelligence Research pubblicata nel gennaio 2021 ha già trovato la risposta che molti si stanno chiedendo: sarà possibile per l'umanità controllare un'IA super intelligente? Lasciate ogni speranza, perché la risposta è un sonoro 'quasi sicuramente NO'.

Per effettuare dei calcoli precisi sul controllo da parte dell'umanità di una super intelligenza artificiale, dovremmo fare qualcosa che, fino ad oggi, va oltre la comprensione umana e richiederebbe una simulazione che non possiamo (ancora) analizzare.

"Una super-intelligenza pone un problema fondamentalmente diverso da quelli tipicamente studiati sotto la bandiera dell'"etica dei robot"", hanno scritto i ricercatori nel 2021. "Questo perché una superintelligenza è sfaccettata, e quindi potenzialmente in grado di mobilitare una diversità di risorse per raggiungere obiettivi potenzialmente incomprensibili per gli umani, figuriamoci controllabili."

Il ragionamento del team deriva da un problema proposto da Alan Turing nel 1936 incentrato sul sapere se un programma per computer possa raggiungere o meno una conclusione e una risposta, o semplicemente andrà in loop per sempre cercando di trovarne uno.

Qualsiasi programma scritto per impedire all'IA di danneggiare gli esseri umani e distruggere il mondo, ad esempio, può raggiungere una conclusione (e fermarsi) oppure no: è matematicamente impossibile per noi essere assolutamente sicuri in entrambi i casi.

Il problema che si è presentato, quindi, è che gli scienziati non sono sicuri che l'IA possa essere "fermata" qualora minacci di fare qualcosa per cui non è stata programmata... come ad esempio distruggere il mondo.