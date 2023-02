Calcoli quantistici, importante novità da Google: trovato un modo per ridurre gli errori

Importante novità dal fronte dei calcoli quantistici. Il CEO di Google Sundar Pichai con un post pubblicato sul blog ufficiale della compagnia ha annunciato che i ricercatori della divisione Quantum AI hanno sperimentato un modo per ridurre gli errori in un calcolo quantistico aumentando il numero di qubit.

Si tratta di un cambiamento significativo nel modo di operare dei computer quantistici dal momento che, come spiegato dal numero uno di Alphabet, piuttosto che lavorare sui singoli qubit fisici del processore quantistico, viene trattato un insieme di qubit fisici come un unico qubit logico. “Di conseguenza, un qubit logico creato da 49 qubit fisici è stato in grado di superarne uno fatto con 17 qubit” spiega Pichai che rimanda ad una ricerca di Google pubblicata da Nature.

In un video pubblicato, che trovate in apertura, Google mostra la correzione degli errori quantistici che protegge un’informazione codificandola su una serie di qubit fisici che vanno a formare un “qubit logico” e che secondo il motore di ricerca rappresenta l’unico modo per per produrre un computer quantistico su larga scala con tassi d’errore sufficientemente bassi per calcoli utili. “Invece di elaborare i singoli qubit, elaboreremo i qubit logici. Codificando un numero maggiore di qubit fisici in un singolo qubit logico sul nostro processore quantistico, speriamo di poter ridurre i tassi di errore per consentire algoritmi quantistici utili”osserva Pichai, che rivendica come si tratti della prima volta che qualcuno raggiunge questo traguardo sperimentale di ridimensionamento di un qubit logico.

Il team di Google ha lavorato a lungo per raggiungere questo traguardo e, spiega Pichai, continuerà a farlo in quanto i computer quantistici hanno il potenziale per portare benefici tangibili alla vita di milioni di persone per identificare le molecole di nuovi farmaci, creare fertilizzanti utilizzando meno energia, progettare tecnologie più efficienti e per produrre ricerche sulla fisica che porteranno ai progressi ancora non immaginabili.

“Per aiutare gli altri a realizzare il pieno potenziale della tecnologia quantistica, dovremo raggiungere ancora nuovi traguardi e riuscire a lavorare su migliaia di qubit logici con basse probabilità di errore. La strada è ancora lunga – diversi componenti della nostra tecnologia dovranno essere migliorati, dalla criogenia alle unità di controllo elettronico, alla progettazione e ai materiali per i nostri qubit. Grazie a sviluppi di questo tipo, potremo avere una visione più chiara dei computer quantistici su larga scala. Lo sviluppo di processori quantistici è anche un eccellente occasione per mettere alla prova sistemi basati sull’intelligenza artificiale, perché ci permette di esplorare le potenzialità del machine learning per migliorare i nostri processi” si legge nel post pubblicato sul blog, dove Google osserva che considerato il grande potenziale gli ingegneri stanno adottando misure specifiche per sviluppare il calcolo quantistico in modo responsabile.