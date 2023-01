Quanto è calda la lava? Rispondere alla domanda non è così facile

Nonostante alcuni riescano a toccarla senza bruciature, la lava, che si forma quando il magma dalle profondità della Terra sale in superficie ed erutta attraverso un vulcano, è sicuramente una sostanza molto calda ed è capace di fondere persino la roccia... ma quanto è calda la lava?

Questa può variare dai 650 ai 1600 gradi Celsius e tali differenze sono date in base alla chimica della sostanza stessa, in particolare dai minerali fusi all'interno. Per capire come faccia a formarsi e il perché delle differenze, dobbiamo capire prima di tutto cos'è la lava: quest'ultima viene formata quando i vari strati del sottosuolo della Terra si scontrano e si riscaldano creando roccia fusa.

Il magma (e successivamente la lava) è composto con il materiale del mantello: dal 44% di ossigeno, dal 22% di magnesio, oltre il 21% di silicio e il resto da proporzioni minori di alluminio, ferro e altri elementi sparsi.

Questi tre elementi dominanti possono combinarsi tra loro e con gli altri minori per creare una vasta gamma di minerali. A loro volta, la loro composizione viene suddivisa in tre gruppi chimici differenti più uno extra: felsico, intermedio, mafico e ultramafico surriscaldato. Le prime eruttano a temperature comprese tra 650 e 750 °C, le seconde dai 750 ai 900 gradi Celsius, le terze a oltre 900 gradi Celsius mentre l'ultima citata si ritiene che erutti a temperature di 1.600 °C (ma non sono solo questi i fattori di classificazione).

Così come esistono anche vulcani di fango o vulcani di ghiaccio, esistono anche delle "lave" insolite che eruttano a temperature anomale: la lava alcalina, la lava carbonatica che erutta fino a 500 gradi Celsius, la sulfurea e infine la lava di olivina nefelinite.