Quanto può diventare calda la Terra? Saperlo potrebbe spaventarvi

La questione del cambiamento climatico è diventata una preoccupazione costante. La temperatura media della superficie terrestre sta aumentando a causa dell'ostinata riluttanza dell'umanità a cessare l'emissione di gas serra, nonostante gli appelli pressanti di quasi tutti gli scienziati... ma quanto può diventare calda la Terra?

Non esiste un limite superiore, ma c'è un punto in cui il nostro pianeta diventerebbe completamente inabitabile, che si verifica a circa 12 gradi sopra i livelli pre-industriali. Questo non è uno scenario ipotetico: la Terra ha sperimentato cinque estinzioni in passato, la peggiore 252 milioni di anni fa, quando una combinazione di fattori ambientali causò un aumento della temperatura media globale di oltre i 5 gradi eradicando oltre il 90 percento di tutte le specie.

Secondo un'analisi del Panel Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite, la temperatura media della superficie terrestre è aumentata di circa un grado Celsius dall'epoca della rivoluzione industriale.

In alcune parti del mondo, sono invece aumentate ancora di più, e gli effetti si stanno già facendo sentire. L'Accordo di Parigi sul clima del 2015, un patto tra le nazioni membri per limitare le emissioni di gas serra, mira a mantenere questo aumento della temperatura media ben al di sotto dei due gradi ma non sembra aver funzionato a dovere.

Alcuni studi, tra cui quello del Panel Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici, hanno avvertito che un riscaldamento di 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli pre-industriali potrebbe diventare realtà già nel 2040, ma purtroppo tali stime stanno iniziando a sembrare eccessivamente ottimistiche. Quello che sappiamo è che nel 2024 il caldo raggiungerà un nuovo livello.