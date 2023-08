Mai stati così caldi: Nuovo record di temperatura per gli oceani del mondo

Fa caldo, lo sappiamo, ormai ogni estate facciamo i conti con le alte temperature che fanno capolino con ondate pericolose soprattutto per la salute di anziani, bambini e persone in difficoltà. Ma non siamo solo noi a patire per questo aumento termico, anche gli oceani del mondo (e chi li abita) soffrono a causa di questa preoccupante piaga.

Secondo quanto affermato dai dati di monitoraggio dell'Unione Europea, infatti, di recente le acque del pianeta hanno stabilito un nuovo record di temperatura, sollevando preoccupazioni per gli effetti a catena sul clima globale, sulla vita marina e sulle comunità costiere.

I campioni testati lo scorso 30 luglio, che hanno comunque escluso le regioni artiche, hanno mostrato una temperatura di superficie degli oceani di 20,96 gradi Celsius. Secondo quanto riportato in una nota ufficiale del servizio Copernicus sui cambiamenti climatici, il record precedente era di 20,95 °C ed era stato registrato nel marzo 2016.

Anche la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) degli Stati Uniti, pur utilizzando un database diverso, ha registrato una tendenza simile negli ultimi mesi, affermando che il record della temperatura media della superficie del mare era stato già raggiunto il 4 aprile 2023, con un picco di 21,06 °C, superando il precedente massimo di 21,01°C del marzo 2016.

Secondo gli scienziati ambientali, dall'inizio dell'era industriale, gli oceani hanno assorbito il 90% del calore in eccesso prodotto dall'attività umana, che purtroppo continua ad accumularsi mentre i gas serra, principalmente derivanti dalla combustione di petrolio e carbone, si accumulano nell'atmosfera terrestre.

Il Prof. Piers Forster, dell'International Center for Climate dell'Università britannica di Leeds, ha affermato preoccupato: "L'ondata di caldo oceanico è una minaccia immediata per la vita marina. Come risultato diretto stiamo già assistendo allo sbiancamento dei coralli in Florida e mi aspetto che emergeranno altre problematiche".

Si prevede che il surriscaldamento degli oceani avrà anche altri effetti sulla vita animale e vegetale marina, compresa la migrazione di alcune specie e la diffusione di specie invasive, minacciando così gli stock ittici e minando di conseguenza la sicurezza alimentare in alcune parti del globo.

Inoltre, come se non bastasse, le acque più calde perdono anche gran parte della loro capacità di assorbire anidride carbonica (CO2), rafforzando il circolo vizioso del riscaldamento globale. Un pericolo questo che bisogna cercare di arginare nel minor tempo possibile.

D'altronde, il cambiamento climatico è un problema che purtroppo conosciamo bene e che, secondo uno studio recente degli scienziati del MIT e del National Oceanography Centre nel Regno Unito, sta cambiando anche il colore dell'oceano.