Troppo caldo? Su Amazon è in offerta un ventilatore a torre smart

Andando oltre all'offerta Amazon su iPhone 13 da 512GB, vale la pena soffermarsi anche su altre iniziative promozionali lanciate dal ben noto portale e-commerce. Infatti, visto anche il periodo, contestualmente a quest'ultimo è comparso uno sconto su un ventilatore a torre smart.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto contestualmente alla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, adesso il prodotto viene venduto a un prezzo pari a 125,56 euro. Stando a quanto si può leggere contestualmente ad Amazon Italia, in precedenza il costo era invece di 144,99 euro. Si tratta dunque di un possibile risparmio del 13%.

Non è però tanto la promozione in sé ad attirare l'attenzione, quanto la natura del prodotto. In un periodo in cui le temperature si fanno importanti, infatti, poter controllare il ventilatore a torre dalla comodità del proprio smartphone potrebbe "svoltarvi" più di qualche "pisolino" o in generale momento di relax.

Tra l'altro, il ventilatore supporta anche i comandi vocali mediante Amazon Alexa, Google Assistant o Siri, andando dunque oltre alle funzionalità smart accessibili mediante l'applicazione HomeWizard Climate. Potreste in ogni caso voler dare un'occhiata più approfondita alla descrizione del prodotto su Amazon, ma per il resto questa soluzione potrebbe fare gola a più di qualcuno nel periodo estivo.