Il caldo è quasi estivo? Ventilatore Xiaomi con comandi vocali in sconto da Unieuro

In alcune zone d'Italia c'è un caldo quasi estivo. Certo, manca ancora un po' all'estate, ma i primi ventilatori si iniziano a intravedere, anche per prepararsi a ciò che verrà. Ovviamente anche nelle catene nostrane iniziano a comparire sconti in tal senso. A tal proposito, Unieuro propone un ventilatore Xiaomi con comandi vocali.

Più precisamente, il modello Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 viene venduto a un prezzo pari a 119,99 euro tramite il portale di Unieuro. L'offerta relativa al prodotto si applica premendo sul pulsante "Aggiungi al carrello", in quanto il ventilatore è al centro del "classico" extra sconto del 5% direttamente in carrello. In parole povere, il costo finale del prodotto diventa in questo modo di 113,99 euro.

Chiaramente il possibile risparmio non è dei più elevati, ma risulta interessante notare che Xiaomi vende effettivamente anche prodotti "smart" di questo tipo, che potrebbero risultare utili per il caldo di questi giorni e per l'arrivo dell'estate 2022. A tal proposito, il modello Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 viene descritto sul portale di Unieuro come auto oscillante e con quattro velocità.

In ogni caso, non siamo riusciti a trovare il prodotto sul sito Web ufficiale di MediaWorld, mentre a quanto pare Amazon ha rilanciato. Infatti, in questo caso il ventilatore, che supporta anche i comandi vocali per la gestione, viene proposto a 99,99 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di un buon momento per mettere le mani sul prodotto.