Caldo infernale in Canada: città raggiunge quasi 50 °C e prende a fuoco

In parte degli Stati Uniti e soprattutto nel Canada, una cupola di calore ha fatto sprofondare diverse città in un caldo infernale. A Lytton, nella Columbia Britannica, un piccolo villaggio di circa 250 abitanti, sono stati raggiunti quasi i 50 °C (per l'esattezza 49,6 °C) - la temperatura più alta mai registrata in Canada - e ha preso a fuoco.

Il 90% del villaggio, infatti, è stato raso al suolo. La situazione non è migliore nelle altri parti del Paese in America del Nord. Centinaia di incendi stanno imperversando nella zona e la Columbia Britannica ha registrato 486 decessi in soli cinque giorni. Solo a Vancouver, sono morte 65 persone a causa del caldo nello stesso periodo.

Sempre nella Columbia Britannica, e su parti della vicina provincia dell'Alberta, si sono abbattuti 710.117 fulmini a causa del caldo estremo. Purtroppo la situazione è destinata a peggiorare in futuro a causa del cambiamento climatico. "Sospetto che andrà molto peggio, ed è già piuttosto brutto", ha dichiarato Daniel Swain, uno scienziato del clima presso l'Università della California a Gizmodo.

"Il cambiamento climatico è sicuramente uno dei fattori che determinano l'intensità di questa ondata di caldo canadese, ma non è l'unico", ha dichiarato alla BBC Friederike Otto dell'Università di Oxford. Solo una cosa è certa: il caldo è talmente estremo che alcune infrastrutture si stanno "sciogliendo". Ecco, invece, il motivo dietro questa "Cupola di Calore".