Caldo insopportabile? Amazon sconta un ventilatore a torre smart

Dopo aver trattato alcune offerte di Amazon su TV Hisense, torniamo a approfondire quanto proposto mediante gli "scaffali virtuali" del popolare portale e-commerce. A tal proposito, spicca un'iniziativa promozionale su un ventilatore a torre smart Princess.

In particolare, il prodotto viene ora venduto a un costo di 125,56 euro su Amazon Italia. Proprio dalla versione nostrana del portale e-commerce della società di Andy Jassy apprendiamo che generalmente il prezzo del ventilatore a torre sarebbe pari a 144,99 euro. In parole povere, il possibile risparmio è del 13%, ovvero c'è uno sconto di 19,43 euro.

Ciò che rende maggiormente interessante il prodotto è però la sua natura, visto anche l'avvicinarsi dell'estate (sì, siamo già a giugno 2022) e il caldo con cui molte persone stanno avendo a che fare in questo periodo in Italia. Per intenderci, si fa riferimento a un ventilatore non esattamente classico, in quanto non manca il supporto all'assistente vocale Amazon Alexa (nonché a Google Home).

Questo significa che si tratta di un prodotto che mira a integrarsi come si deve nella smart home, risultando controllabile mediante smartphone o comandi vocali. Al netto di questo, ci sono tre diverse impostazioni per quel che concerne il flusso d'aria, pensate per consentire all'utente di impostare tutto a dovere a seconda del contesto.