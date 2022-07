Caldo mortale: 1700 decessi in Spagna e Portogallo

L'ufficio europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha recentemente affermato che, l'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa, ha già causato oltre 1.700 morti nella sola penisola iberica, chiedendo un'azione rapida e congiunta per affrontare in maniera concreta il cambiamento climatico.

Hans Kluge, direttore regionale dell'OMS per l'Europa, ha affermato in una nota: "Il calore uccide. Ormai è una dato di fatto. Negli ultimi decenni, centinaia di migliaia di persone sono morte a causa del caldo estremo durante lunghe ondate di caldo, spesso con incendi concomitanti che peggiorano ulteriormente la situazione già grave".

"Quest'anno, solo in Spagna e Portogallo, abbiamo già assistito a più di 1.700 morti, inutili ed evitabili, nell'attuale ondata di caldo estremo", ha aggiunto.

Il direttore Kluge ha sottolineato come l'esposizione a questo clima intenso "spesso aggrava le cagionevoli condizioni di salute preesistenti", ed ha osservato che "gli individui ai due estremi dello spettro della vita (neonati/bambini ed anziani) sono particolarmente a rischio".

L'OMS Europa ha spiegato che la drammatica cifra è purtroppo solo una stima preliminare, basata sui rapporti delle autorità nazionali e che il triste scotto è "già aumentato ed aumenterà ulteriormente nei prossimi giorni".

D'altronde, il vero numero di decessi legati all'ondata di caldo non sarà noto per settimane, poiché questa torrida stagione estiva è appena a metà della sua durata. "In definitiva, gli eventi di questa settimana indicano, ancora una volta, la disperata necessità di un'azione paneuropea per affrontare efficacemente il cambiamento climatico", ha concluso Kluge.

L'ente sanitario delle Nazioni Unite ha ribadito che i governi devono dimostrare volontà e leadership nell'attuazione dell'accordo di Parigi, che ricordiamo fissa l'obiettivo di limitare il riscaldamento di fine secolo a due gradi Celsius sopra i livelli preindustriali e preferibilmente non oltre 1,5 °C.

Purtroppo anche il nostro Paese sta vivendo settimane drammatiche, tra incendi, caldo estremo ed una siccità record in Nord Italia senza precedenti. D'altronde, il caldo non dà tregua con Apocalisse 4800 che sta per raggiungere il suo picco.