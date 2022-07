Il caldo non dà tregua: In arrivo il picco di Apocalisse 4800

Spagna, Regno Unito, Francia, quasi tutta Europa brucia dal caldo intenso e l'Italia non è da meno, pronta per un'ondata di caldo estremamente soffocante già ribattezzata "Apocalisse 4800". L'anticiclone africano, arrivato già da qualche giorno, sta facendo toccare picchi fino a 42 gradi nel centro-nord del Paese.

Come se non bastasse, anche numerosi incendi si stanno diffondendo nel settentrione a causa della mancanza di piogge, che ha fatto registrare la peggiore siccità degli ultimi decenni. Una situazione davvero drammatica, che condividiamo anche col resto d'Europa, che davvero richiama le ambientazione descritte dall'apostolo Giovanni.

L'ondata è stata battezzata “Apocalisse 4800” anche in riferimento alla quota dello zero termico, registrata a 4.800 metri sul livello del mare, il che significa che in nessun punto del territorio, nemmeno sulle Alpi italiane, le temperature riescono a scendere sotto lo zero.

Nelle grandi città, turisti ed abitanti cercano di trovare riparo da questo caldo torrido cercando zone d'ombra (sempre più rare nelle grandi città) e refrigerio, spesso entrando anche nei negozi per godersi una pausa davanti ai condizionatori, che purtroppo fanno anche aumentare i già alti costi energetici.

Un turista ha affermato: "Camminiamo all'ombra, cerchiamo di entrare nei negozi per sfruttare l'aria condizionata e beviamo molta acqua. Ma il caldo è fortissimo”.

A Roma, ad esempio, dove la temperatura ha raggiunto anche i 38 gradi, le persone apprezzano la moltitudine di fontane nelle strade che permettono loro di rinfrescarsi ed idratarsi nelle ore di punta.

Purtroppo, secondo quando riportato dal Centro Meteo Italiano, la situazione non si appresta a migliorare, anzi peggiorerà nei prossimi giorni: al momento ci sono cinque “zone rosse”, tutte al centro-nord della penisola, ma da giovedì le città colpite arriveranno a quattordici, tra cui Roma, Bologna, Firenze, Milano, Genova e Torino.

Inoltre, il Sistema Europeo di Informazione sugli Incendi Boschivi (Effis), ha classificato come "estremo" il rischio di incendio, con alcune regioni già colpite come Sicilia, Puglia e Calabria. Una situazione davvero critica ed aggravata dalla siccità e dalla mancanza di acqua per spegnerli.

La Coldiretti, l'associazione degli agricoltori italiani, ha tristemente ammesso: “L'Italia sta vivendo un luglio infuocato, con tre incendi giornalieri dall'inizio del mese ed il moltiplicarsi di quelli boschivi in ​​tutto il Paese, dal Veneto alla Toscana passando per Roma ed altre città del sud”.

Per contrastare questo caldo insostenibile, e quello degli anni a venire, bisognerà attuare accorgimenti anche a livello locale, magari aumentando le aree verdi urbane perché anche un solo albero può fare la differenza per raffreddare le città.