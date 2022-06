Caldo record di 45 gradi? Ventilatore smart Xiaomi in promozione da Unieuro

Gli italiani stanno facendo conto con l'anticiclone africano e sono attesi picchi di 45 gradi. Se il caldo vi sta causando qualche grattacapo, potreste voler puntare, da buoni appassionati di tecnologia, su un ventilatore smart di Xiaomi.

Più precisamente, Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 viene venduto a un prezzo pari a 119,99 euro sul sito Web di Unieuro. Lo sconto è applicato direttamente in carrello: premendo sull'apposito pulsante, è possibile infatti ottenere un risparmio del 5%. Essenzialmente, dunque, il prezzo finale del ventilatore diventa in questo modo di 113,99 euro, per uno sconto di 6 euro.

Certo, non si tratta del risparmio più consistente in circolazione, ma risulta interessante anche solamente venire a conoscenza dell'esistenza del prodotto, che tra l'altro non finisce spesso in offerta. Per completezza d'informazione, dovete in ogni caso sapere che anche su Amazon il prezzo è di 119,99 euro (e c'è uno sconto di 6 euro al check-out). Non siamo invece riusciti a trovare questo prodotto sul portale di MediaWorld.

Qual è la peculiarità del ventilatore? Si tratta di un prodotto smart, che supporta gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant per la gestione. Non manca la possibilità di utilizzare l'app Mi Home. Per il resto, il ventilatore è auto oscillante e dispone di quattro velocità.