Caldo da record in Africa: non è mai successa una cosa simile

Praticamente in tutto il continente africano, si sta verificando un’ondata di caldo senza precedenti. Sono già stati infranti quasi tutti i record e siamo ancora nel mese di marzo...

Che il 2024 sarebbe stato caldo lo sapevamo già e la NASA lo ha confermato lo scorso anno, ma chi immaginava un simile inizio? In Camerun, la città di Garoua ha registrato la temperatura di 45,5 °C stabilendo un nuovo record nazionale per il mese di marzo. Sfortunatamente, in altri luoghi la situazione non sembra migliorare.

In Ghana sono stati toccati i 43,8 °C, mentre Ouagadougou, capitale del Burkina Faso, ha registrato 44,1 °C. Anche in Niger sono stati frantumati i vari record mensili, con temperature che sono salite fino a 45 °C a Tillabery. Namibia, Sudafrica, Botswana, Mali e Zambia non sono state risparmiate. E nelle isole?

L’incredibile ondata di caldo ha coinvolto anche le Mauritius, con temperature che hanno 35,1°C, stabilendo un nuovo record per il mese di marzo. Di notte andrà meglio? Non proprio, considerando che sull'isola di Ascensione si è verificata la notte più calda della storia con una temperatura minima di 27,5 °C.

"I record sono stati battuti in quasi ogni Paese dell'Africa, da nord a sud e da ovest ad est. Non è mai successa una cosa simile in nessuna parte del mondo nella storia climatica dei nostri giorni", ha affermato il climatologo Maximiliano Herrera. Ma a cosa è dovuta questa improvvisa ondata da record?

Secondo gli esperti si tratta in realtà dell’unione di due fenomeni distinti ma complementari. Se da una parte è ancora possibile osservare l'effetto di El Niño, dall’altra vi è un costante aumento delle temperature dell'atmosfera terrestre che hanno già superato la soglia critica, come abbiamo potuto constatare pochi mesi fa.