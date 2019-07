Caldo record in Alaska: una città ha raggiunto i 32°C, la temperatura più alta di sempre

Secondo le temperature registrate ad Anchorage, in Alaska, la giornata del 4 luglio 2019 è stata la più calda di sempre. Il termometro ha infatti toccato i 32°C, uguali alle temperature di Miami, superando anche quelle di New York City (29°C).

Il problema risiede nel fatto che la città si trova a soli 595 chilometri dal Circolo Polare Artico. La precedente temperatura record di Anchorage è stata di 29°C, avvenuta il 14 giugno 1969, secondo KTUU, una stazione di radiodiffusione di Anchorage.

La causa del clima afoso è da attribuire a un enorme zona di alta pressione, definito come una "cupola di calore", che si è registrato nella regione. La temperatura infatti, dovrebbe ritornare alle cifre precedenti dopo l'8 luglio.

Da una prospettiva più ampia, le temperature superiori alla media in Alaska sono in parte dovute alla perdita di ghiaccio marino nell'Artico e al riscaldamento dell'oceano, ha affermato Rick Thoman, uno specialista del clima, all'AFP francese a Marzo (in quel periodo l'Alaska stava vivendo due mesi di temperature da record).

Il cambiamento climatico sta avendo effetti importanti nell'Artico, che si sta riscaldando due volte più velocemente rispetto al resto della Terra. Questo perché i raggi solari, che dovrebbero essere bloccati dal ghiaccio, vengono assorbiti dall'acqua, provocando un aumento della temperatura.