Caldo record: in Canada gli orsetti gommosi si sciolgono come neve al sole

In questi giorni un'ondata di caldo impressionante sta colpendo varie parti del mondo, dall'India al Mediterraneo orientale passando per l'Asia ed anche alcune zone della Siberia. Il Canada però, tra questi, è quello che sta soffrendo maggiormente questo insolito clima torrido.

In diverse notizie, pubblicate precedentemente, vi abbiamo raccontato delle infrastrutture che si stanno lentamente sciogliendo sotto il caldo record che sta colpendo lo "stato della foglia d'acero" in questi giorni, o di una città della Columbia Britannica che ha preso fuoco raggiungendo quasi 50° di temperatura.

Sui social media quindi non si sono fatte attendere riprese di situazioni dal pericoloso allo stravagante, con cittadini che filmavano incendi e roghi da vicino, mettendo a rischio la sicurezza propria e degli altri, o di "esperimenti" improvvisati per constatare la devastante intensità che il caldo torrido sta avendo sulla vita di ogni giorno.

In uno di questi video l'autore, Jody Majko, ha voluto dimostrare come dei semplici orsetti di zucchero gommosi venissero sciolti con imbarazzante semplicità e rapidità dal calore intenso generato dalla cupola termica in cui stanno ormai vivendo da giorni.

Il risultato è impressionante.

Questa cupola di calore, un fenomeno meteorologico che intrappola il caldo impedendo ad altri sistemi meteorologici di spostarsi, è la causa delle intense temperature record che hanno colpito le zone canadesi dall'Alberta al Manitoba. Ve ne abbiamo parlato più approfonditamente in quest'atra precedente notizia.