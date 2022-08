Caldo record in Cina: Pechino chiude le aziende in Sichuan, colpite Apple, Intel e Tesla

Solo un paio di giorni vi abbiamo riportato che Foxconn ha sospeso la produzione di iPad nei suoi stabilimenti cinesi a causa delle fortissime ondate di caldo che hanno colpito il Paese negli ultimi giorni. A quanto pare, però, la situazione sarebbe ben più grave e colpirebbe anche Intel, Tesla e diverse altre Big Tech.

Negli scorsi giorni, a partire dal 14 agosto, la Cina è stata colpita da un'ondata di caldo record, con temperature che hanno superato i 40°C in molte città del Paese, specie nelle regioni meridionali: negli scorsi giorni, Pechino ha riportato che sono state raggiunte le temperature più alte degli ultimi 60 anni in varie parti della Cina.

Ciò ha imposto al governo un razionamento dell'energia elettrica, in modo da evitare problemi alla rete nazionale e da reindirizzare parte delle (già scarse) risorse energetiche cinesi verso le abitazioni dei cittadini, permettendo l'uso di aria condizionata e ventilatori. Il razionamento ha colpito però varie catene produttive, specie nella regione meridionale del Sichuan, nella quale Pechino ha imposto la chiusura delle produzioni per sei giorni, ovvero fino al 20 agosto.

Al momento, riportano la CNN e Bloomberg, non è chiaro se le aziende potranno riprendere a lavorare con regimi normali dopo il 20 agosto, poiché è ancora impossibile prevedere se l'ondata di caldo si risolverà in tempi brevi. Intanto, però, rimangono ferme le produzioni di Foxconn, Texas Instruments e Intel, nonché del più grande fornitore di componenti per auto elettriche, Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), che ha contratti con marchi come Tesla, Volkswagen, e Toyota.

Il giornale locale Sichuan Daily ha spiegato che la regione sta "attraverso uno dei momenti più delicati ed estremi di sempre", specie dal punto di vista energetico. Fonti internazionali hanno aggiunto che difficilmente la produzione del Sichuan potrà essere "tamponata" da quella di altre regioni cinesi, qualora le chiusure degli impianti dovessero continuare: la Provincia, infatti, non è solo sede di numerosi impianti produttivi, ma anche di diverse miniere di minerali importantissimi per l'industria dei semiconduttori e per quella dell'automotive. Sempre il Sichuan, poi, è uno dei principali estrattori mondiali di litio, imprescindibile per le batterie degli smartphone e delle auto elettriche.