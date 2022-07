Caldo record? Non dimenticatevi del frigo Panasonic che vi ascolta

Va bene: il caldo non ci sta dando tregua in questa estate. La voglia di rimanere a poltrire sul divano col condizionatore acceso è tanta, vero? Lo step successivo, però, è un altro: avere un frigo che viene direttamente da voi, letteralmente.

Signore e signori, date il benvenuto a Ku, il frigorifero intelligente di Panasonic. Pensate che è possibile chiamare Ku per farsi raggiungere: il "frigorifero maggiordomo" ad attivazione vocale è infatti in grado di sfruttare LIDAR e appositi sensori di profondità per arrivare da voi. Ammettetelo: unito al robot autonomo di Heineken che porta le birre sfruttando l'intelligenza artificiale potrebbe svoltare le vostre giornate estive.

Non è infatti un caso che l'idea abbia attirato particolarmente l'attenzione del Web in questo periodo estivo, nonostante il prodotto sia stato mostrato per la prima volta ormai diversi anni fa. C'è infatti un articolo del Business Insider datato 2017 che approfondisce il tutto, così come un video pubblicato sul canale YouTube Tech Insider legato allo stesso anno mostrava il frigorifero all'azione già all'epoca.

In ogni caso, per il momento non ci sono ancora dettagli sull'effettiva disponibilità del prodotto, che rappresenta più che altro un concept di Panasonic. Ricordiamo, per il resto, che già da anni il mondo delle fiere tech ospita progetti di questo tipo. A tal proposito, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al nostro incontro col robot domestico Temi all'MWC 2018.