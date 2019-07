Il caldo sta sciogliendo l'Europa, temperature record ovunque

Difficilmente ha fatto così tanto caldo in Europa. Temperature invivibili in tutto il continente, anche dove, almeno in teoria, dovrebbe fare più fresco. Domani ci si aspetta temperature da record un po' ovunque, e già oggi la situazione è drammatica.

Secondo Il Post domani dovrebbe esserci una massima di 41 gradi a Parigi, e perfino nel (solitamente) nebuloso Regno Unito è previsto un caldo infernale: 39 gradi di massima. In Italia ce la dovremmo passare leggermente meglio, con una massima prevista di 37 gradi a Milano e 36 nella capitale.

La giornata di ieri? Semplicemente infernale:

Eindhoven, Paese Bassi (!), con una massima di 39,3°. Record degli ultimi 75 anni . Nel Paese è codice rosso.

. Nel Paese è codice rosso. kleine-Brogel, Belgio, 39.9°. Record dal 1833 (!) ad oggi

In Germania il caldo ha squagliato Geilenkirchen, località della Renania Settentrionale-Vestfalia dove è stata registrata una temperatura di 40.5 gradi. Allerta in tutto il Paese.

Nel piccolo Lussemburgo ci si aspetta una temperatura di 39 gradi oggi

In Francia la situazione è drammatica: alcune aree hanno superato i 40 gradi. 41,2 °C a Pont-la-Ville, 40,5 °C a Vassincourt.

Il Post spiega che questa è la seconda ondata di calore dell'anno, dopo la prima di giugno.

Le temperature record si faranno sempre più pesanti, complice cementificazione e diminuzione delle aree verdi, che assieme favoriscono la creazione di isole di calore.



Nel frattempo, per preoccuparvi ancora un po' di più potete consultare il sito che mostra come stanno cambiando le temperature nel mondo (Italia inclusa), o leggere di come moltissime specie animali non riescano ad adattarsi al cambiamento climatico in tempi adeguati.