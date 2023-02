Il Calendario Google ora vi salverà da inviti spam grazie a una feature speciale

Google continua a migliorare i suoi servizi durante questo mese con funzionalità davvero utili: in seguito alla distribuzione della feature per registrare riunioni Meet con sottotitoli nativi, la Grande G propone su Calendar una funzionalità molto speciale: un filtro anti-spam per evitare di ricevere inviti indesiderati.

Può essere capitato a qualcuno di connettersi a un calendario, a un’app di pianificazione o addirittura di scaricare app nocive e trovarsi il proprio Calendario Google intasato da inviti o promemoria di eventi anomali. Ebbene, per risolvere questo grave problema gli sviluppatori della società di Mountain View hanno aggiunto questa impostazione specifica.

L’azienda ha avviato il processo di rilascio negli Stati Uniti proprio oggi, 16 febbraio 2023, attivando il rilevamento automatico dello spam per impostazione predefinita con l’ultimo update dell’applicazione. Se, dunque, il calendario nota inviti inviati al vostro indirizzo Gmail da indirizzi di posta elettronica con i quali non si ha mai comunicato, il sistema bloccherà da solo la visualizzazione degli inviti nelle varie giornate dell’anno.

In realtà, la medesima feature è disponibile su Google Calendar da circa un anno ma, sfortunatamente, non tutti gli utenti si sono accorti della sua esistenza e non l’hanno attivata, per quanto possa essere utile. L’intervento della Grande G su Google Calendar per Android versione 2023.04.1-503991291 è stato quindi necessario, nella speranza di ricevere meno segnalazioni da parte degli utenti vittime di spam continuo.

In tutto ciò, Google sta anche lavorando sulla lotta alla disinformazione tramite il “prebunking”.