California per l'ambiente: dal 2035 vendere soltanto veicoli a emissioni zero

Sempre più politici, aziende e Stati importanti in questi giorni si stanno muovendo per attuare misure necessarie per combattere la crisi climatica: dopo l’annuncio a sorpresa del presidente cinese Xi Jinping, ora è il Governatore della California Gavin Newsom a far sì che nel suo Stato entro il 2035 vengano venduti solo veicoli emissioni zero.

Detti anche ZEV (Zero emission vehicles), secondo Newsom saranno estremamente necessari per combattere il grande problema dell’inquinamento dell’aria e dei cambiamenti climatici: in California, infatti, soltanto il settore dei trasporti causa più della metà delle emissioni di carbonio. Come dichiarato da Newsom stesso, “Per troppi decenni abbiamo permesso alle macchine di inquinare l’aria che le nostre famiglie e i nostri bambini respirano. I veicoli non dovrebbero rendere gli incendi peggiori, creare ancora più giornate colme di smog, sciogliere i ghiacciai o alzare il livello del mare minacciando le nostre amate spiagge e le nostre vite”.

Per questi motivi ora il Governatore californiano ha ufficialmente firmato un ordine decisamente aggressivo che impegna lo Stato federato a obbligare ogni rivenditore a non cedere più qualsiasi tipo di veicolo (utilitarie, SUV, pick-up, camion o furgoni che siano) che non sia ZEV entro il 2045, con un limite al 2035 per i mezzi non pesanti. Ciò comunque non vieterà ai cittadini di possedere veicoli non-ZEV o di rivenderli nel mercato dell’usato; piuttosto chiederà ai rivenditori (sia locali che alle grandi aziende) di rendere più rapida la creazione di stazioni per ricaricare i veicoli elettrici.

Un primo sforzo lo ha già mostrato Tesla con l’annuncio di nuove celle energetiche più potenti, capienti e meno costose. Nel mentre, IBM Research ha presentato i nuovi 5 buoni propositi in ambito ambientale del 2020 da realizzare entro 5 anni.