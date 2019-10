La California dice basta: vietati i deep fake politici e pornografici

La California si guarda da un possibile caso Renzi, che è esploso in Italia dopo la diffusione da parte di Striscia la Notizia di un filmato deep fake dell'ex premier toscano. Il governatore Gabin Newsom ha presentato due progetti di legge per proteggere i cittadini.

Il primo rende illegale la pubblicazione di video manipolati che potrebbero ad esempio essere creati in campagna elettorale per screditare un candidato. Questo aspetto non è da sottovalutare in quanto sin dalla diffusione dei primi deep fake sul web erano emerse preoccupazioni in merito al possibile utilizzo in campagna elettorale. Il divieto, qualora dovesse essere approvato, si applicherebbe ai 60 giorni precedenti alle elezioni.

Il secondo invece consentirà ai residenti di fare causa a chiunque metta la propria faccia in un video pornografico utilizzando la tecnologia deepfake. Emblematico è il caso di Scarlett Johansson, che a più riprese ha mostrato il suo malcontento per la diffusione di filmati pornografici creati utilizzando la tecnica, che di recente ha facilitato il compito agli utenti grazie ad un nuovo algoritmo.

La questione è finita anche sui giornali italiani, dopo quanto accaduto con il filmato di Matteo Renzi creato dal tg satirico di Antonio Ricci. I vertici della RAI hanno immediatamente avanzato le loro preoccupazioni e chiesto una regolamentazione.