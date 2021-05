In California c'è una gigantesca sequoia che è in fiamme da oltre 9 mesi

La sequoia è un albero originario del Nord America e cresce spontaneamente in una fascia costiera tra la California e l'Oregon. In effetti proprio al Sequoia National Park, della California, è stata avvistata questa enorme sequoia in fiamme.

Mentre gli esperti esaminavano il calibro dei danni degli incendi dello scorso anno in California, i cui fumi sono riusciti ad oscurare persino il sole per diversi giorni, hanno avvistato un'enorme sequoia ancora fumante in lontananza. L'albero, che non può essere raggiunto dal sentiero principale, si trova nella particolare zona chiamata Board Camp Grove del parco.

Probabilmente la sequoia è andata in fiamme dopo essere stata colpita da un fulmine nell'agosto 2020, quando il fuoco ha bruciato circa 150.000 acri. Secondo gli esperti è probabile che, nonostante le piogge e le nevi invernali, all'interno dell'albero le braci abbiano continuato a bruciare; in effetti non sarebbe neanche insolito.

Dopo incendi particolarmente intensi è molto probabile che gli alberi continuino a bruciare lentamente in quanto il loro intero è ricco d'ossigeno, questo alimenta il fuoco e a sua volta lo protegge da pioggia e neve.

Questo però non sembrerebbe valere per le sequoie che hanno in effetti cortecce forti e resistenti al fuoco. "Il fatto è che, visto che le aree stanno ancora fumando dopo tutto questo tempo, a causa degli incendi del 2020, dimostra quanto sia asciutto il parco." Ha detto Leif Mathiesen, responsabile dei vigili del fuoco di Sequoia National Park e Kings Canyon.

Chiaramente, un terreno e un ambiente più asciutto permetterà alle fiamme di divampare con molta più facilità rispetto ad altre situazioni. Gli esperti non prevedono niente di buono, adesso che sta arrivando la stagione degli incendi (tra luglio e novembre).

Le autorità hanno pianificato alcuni incendi controllati e cercheranno un modo per ridurre l'accumulo di arbusti per evitare che gli incendi diventino enormi e incontrollabili. La situazione degli incendi in California è infatti diventata ingestibile l'anno scorso quando il fumo prodotto dagli incendi ha coperto una superficie grande 8 volte l'Italia.