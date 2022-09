La California ha legalizzato il compostaggio umano

Entro il 2027, la California sarà a tutti gli effetti uno degli stati in cui è possibile richiedere il compostaggio del proprio corpo dopo la morte, secondo una nuova legge firmata dal governatore Gavin Newsom.

Il primo paese a permettere di fare questa scelta è Washington DC, nel 2019, seguito poi dal Colorado e Oregon, nel 2021. Nel Vermont è stata legalizzata la pratica proprio recentemente, nel giugno di quest’anno.

Il compostaggio consiste nel mettere il corpo esanime all’interno di un recipiente d’acciaio, insieme a materiali organici come paglia, trucioli di legno ed erba medica, per poi lasciare il “lavoro sporco” ai batteri: essi scompongono il cadavere e le componenti vegetali, ottenendo in circa 30 giorni un terreno estremamente fertile.

Il compost viene estratto dal recipiente e lasciato indurire dalle due alle sei settimane. Sarà poi a discrezione dei cari del defunto scegliere come impiegare il “terriccio umano”, utilizzandolo per il proprio giardino, oppure per donarlo alle aree di conservazione in difficoltà.

"La riduzione organica naturale è sicura e sostenibile, consentendo ai nostri corpi di tornare alla terra dopo la nostra morte", afferma Katrina Spade, dirigente di Recompose.

Il compostaggio umano è un’alternativa più rispettosa dell’ambiente, paragonata alla cremazione, la cui metodologia rappresenta più della metà delle disposizioni del corpo negli Stati Uniti e dovrebbe diventare ancora più affermata nei prossimi anni.

Il processo di cremazione, che prevede la combustione, la dissoluzione o l'elaborazione dei resti umani in cenere e frammenti ossei, rilascia una media di 242 kg di anidride carbonica nell'aria per singolo corpo. Ogni anno, vengono prodotte ben 360.000 tonnellate di questo gas, solo negli USA.