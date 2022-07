In California i ricchi piangono i prati non verdi, ma c'è la peggior siccità della storia

In un periodo come questo tra crisi climatiche, ondate di caldo incredibili e spaventose, inflazione ai massimi storici e razionamento idrico, c'è chi si lamenta del prato che non è verde. Questo è successo in California, dove il governo sta cercando di risparmiare acqua a causa della peggiore siccità degli ultimi 1.200 anni.

Per questo motivo è stato limitato fortemente il consumo dell'oro blu... impedendo quindi ai proprietari di casa di irrigare i loro giardini. "I miei figli mi chiedono, 'cosa c'è che non va con quest'erba?'" ha dichiarato un residente di Calabasas al Wall Street Journal. "Ho le lacrime agli occhi, perché amo l'erba e a loro piace giocarci."

Calabasas è una città nella contea di Los Angeles, in California, dove si possono trovare le case dei più abbienti; non sorprende, quindi, che quest'ultimi si stiano lamentando. Mantenere l'erba rigogliosa nelle proprie abitazioni costa molte risorse idriche e, in un mondo dove l'acqua sarà sempre più preziosa, consumarla in questo modo non è proprio l'ideale.

A tal proposito nel 2021 il legislatore del Nevada ha approvato una legge che richiede alla maggior parte dei proprietari di immobili, ad eccezione delle case unifamiliari, di rimuovere l'erba entro il 2026. Addirittura ci sono stati dei comuni che hanno schierato in campo i "poliziotti dell'acqua" per assicurarsi che le persone rispettino le misure di riduzione del prezioso liquido.

Questa è una storia che deve farci riflettere, sia per quanto riguarda la siccità che sta colpendo più parti del mondo, sia per quanto riguarda l'egoismo umano.