Call center e contratti telefonici: gli operatori aderiscono al nuovo codice di condotta

Col tentativo di favorire la sottoscrizione di contratti con la massima trasparenza al telefono, gli operatori telefonici Fastweb, TIM, Vodafone, WindTre ed Iliad hanno annunciato di aver aderito al nuovo Codice di Condotta approvato dall’AGCOM lo scorso mese di agosto. A loro si aggiungono anche Sky ed Optima Italia.

Con questo nuovo codice, vengono introdotte delle importanti novità con l’obiettivo di offrire una maggiore trasparenza agli utenti. Si parte dall’obbligo di richiamabilità dei call center, che permetterà di distinguerli da coloro che usano numeri non contattabili per scopi fraudolenti e proporre offerte commerciali che hanno il solo scopo di trarre in inganno le persone. Con questo codice di condotta vengono anche introdotte delle regole e strumenti di verifica per i contratti siglati telefonicamente dai consumatori.

In uno degli articoli viene anche stabilito che, sempre per i contratti siglati telefonicamente, siano chiare le modalità di recesso, ed i diritti dei consumatori. Non rientrano nel nuovo codice i contratti via SMS.

Nel comunicato congiunto, gli operatori telefonici sottolineano che “il nuovo codice si ispira a principi di trasparenza dei contratti e definisce le regole di ingaggio dei call center, affinché seguano requisiti di qualità, affidabilità e rispettino la normativa lavoristica. Al tempo stesso vengono introdotte regole chiare e strumenti di verifica per la gestione dei contratti con i consumatori”.