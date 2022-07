Call of Duty 2024, clamoroso leak: sarà ambientato durante la Guerra del Golfo

Continua la valanga di leak che circondano Call of Duty 2024: se ne gli scorsi giorni abbiamo scoperto che la produzione sarà un nuovo episodio della serie Black Ops, oggi arrivano alcune importanti novità sul periodo storico di ambientazione della produzione targata Treyarch.

Nel corso del weekend, alcuni fan hanno infatti messo le mani su un file della build alpha di Warzone Mobile, che conterrebbe, tra le altre cose, le prime immagini di Call of Duty 2024 e delle informazioni sull'ambientazione e su alcune meccaniche del gioco. Le informazioni sono state postate su Twitter dall'utente RealiityUK, che però ha ricevuto un ban dalla piattaforma nelle scorse ore.

Fortunatamente, alcuni utenti su Reddit hanno raccolto e ricondiviso tutte le informazioni provenienti dal datamine di Warzone Mobile, che comprendono armi, mappe, veicoli e personaggi sia per Call of Duty: Modern Warfare 2, in arrivo a fine anno, che per Call of Duty Black Ops 6, ovvero il prossimo gioco della serie di CoD, che dovrebbe essere lanciato nel corso del 2024.

Quest'ultimo, in particolare, sembra essere un seguito diretto di Call of Duty Black Ops: Cold War, poiché dovrebbe essere ambientato durante le Guerre del Golfo e la guerra civile in Somalia. Tra le immagini e le concept art leakate dai dataminer di Warzone Mobile, infatti, ne troviamo alcune che ritraggono l'aereo da attacco Lockheed F-117 Nighthawk, ampiamente utilizzato dagli Stati Uniti proprio durante la Guerra del Golfo del 1990-1991.

Una concept art, ora sfortunatamente irreperibile, mostrava dei soldati americani entrare in quello che sembra essere un palazzo distrutto da dei bombardamenti, mentre altre immagini presentavano dei riferimenti alla battaglia di Mogadiscio del 1993, uno degli eventi più violenti della guerra civile somala, iniziata nel 1986 e che non si è ancora conclusa.

Insomma, sembra proprio che il nuovo episodio della serie Black Ops ci porterà ad rivivere i primi anni Novanta, uno dei periodi più controversi della storia americana. Vi ricordiamo, comunque, che il gioco dovrebbe uscire nel 2024: già diversi mesi fa, infatti, Activision ha confermato che Call Of Duty salterà l'appuntamento del 2023, slittando all'anno successivo.