Call of Duty, partenza in salita su GeForce NOW: bannati i giocatori

A una manciata di ore dall'approdo di Activision su GeForce NOW con il suo franchise di punta Call of Duty, numerose segnalazioni degli utenti avrebbero fatto scattare un campanello d'allarme per entrambe le compagnie.

Il 30 novembre, GeForce NOW ha accolto sui suoi datacenter Call of Duty: Modern Warfare II, Call of Duty: Modern Warfare III e Call of Duty Warzone. Tuttavia, non tutto sarebbe andato per il verso giusto.

A distanza di un giorno dal rollout, CharlieIntel ha infatti consigliato di "non giocare a Call of Duty con NVIDIA GeForce NOW per il momento. Sembrerebbe esserci una sorta di glitch che porta al ban degli utenti in gioco perché identifica il cloud gaming come un cheat".

Subito dopo le prime segnalazioni, il team di Call of Duty ha spiegato di essere al corrente della problematica, identificando anche gli utenti coinvolti dal problema.

Durante la notte del 2 dicembre, infine, il lieto epilogo: sempre la pagina ufficiale Call of Duty Updates ha ufficialmente annunciato di aver completato il ripristino degli account bannati per errore.

I ragazzi di Videocardz suggeriscono che potrebbe esserci di mezzo qualche problema simile a quelli che hanno colto i giocatori da console portatili come ROG Ally, i cui overlay di sistema avvrebbero fatto scattare i sistemi anti-cheat di Call of Duty MWIII in più di un'occasione.