Call of Duty sbarca sul Cloud: gli FPS di Activision su GeForce NOW

Dopo il colpo di coda che ha visto approdare 18 nuovi giochi su GeForce NOW nell'ultima finestra di novembre, la piattaforma cloud del team verde sta già iniziando a scaldare i motori per un dicembre 2023 a dir poco esplosivo.

In questo ultimo aggiornamento GFN Thursday di novembre, infatti, NVIDIA ha annunciato che a dicembre GeForce NOW accoglierà la bellezza di 65 nuovi giochi, inclusi i primi titoli Activision dopo l'acquisizione da parte di Microsoft.

Di questi 65, infatti, ben 37 saranno targati Xbox PC, tra cui Control, Metro Exodus e Age of Wonders 4, ma non mancheranno, appunto, i primi colpi targati Activision.

Nello specifico, il primo franchise del produttore ad approdare sulle nuvole sarà Call of Duty e solo nella prima settimana di dicembre assisteremo all'arrivo di Modern Warfare II, Modern Warfare III e Warzone.

I titoli della prima settimana sono 15:

Last Train Home (Nuovo rilascio su Steam, 28/11)

Gangs of Sherwood (Nuovo rilascio su Steam, 30/11)

SteamWorld Build (Nuovo rilascio su Steam, Xbox e disponibile su PC Game Pass,1/12)

Astrea: Six-Sided Oracles (Steam)

Call of Duty HQ, che include: Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Modern Warfare II e Call of Duty: Warzone (Steam)

Galactic Civilizations IV (Steam)

Halls of Torment (Steam)

Kona II: Brume (Steam)

Laika: Aged Through Blood (Epic Games Store)

Pillars of Eternity (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

RESEARCH and DESTROY (Xbox, disponibile su PC Game Pass)

Roboquest (Epic Games Store)

StrangerZ (Steam)

Per celebrare, NVIDIA ha anche annunciato una nuova iniziativa promozionale che si aggiunge ai tre mesi di Game Pass in omaggio con GeForce NOW: gli utenti Ultimate e Priority, infatti, avranno la possibilità di acquistare un controller Backbone per smartphone approfittando di uno sconto esclusivo del 30%. Per saperne di più, vi basterà controllare sul portale Rewards.