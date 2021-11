Call of the void, la 'curiosità' di saltare nel vuoto quando si è in un luogo alto

Siete mai stati all'ultimo piano di un palazzo o sopra una scogliera e improvvisamente - dopo aver guardato in basso - avete pensato di... saltare? Non ovviamente in senso letterale, più come una sorta di "curiosità" nel farlo. Bene, questa cosa capita molto spesso ed è stata chiamata "Call of the void" o "Appel du vide" in francese.

Questo non è un pensiero suicida, ma secondo la scienza si tratta di un pensiero intrusivo che può sorgere a tutti, anche se non si è capito bene il motivo. Non è soltanto con le altezze: si potrebbe sperimentare anche sui binari dei treni o in situazioni dove un'azione sbagliata potrebbe portare a conseguenze nefaste.

Su Reddit ad esempio sono centinaia gli spunti di discussioni sull'argomento, con migliaia di commenti. "La mia mente inizia a riprodurre scenari di 'cosa accadrebbe se'", scrive un utente. "Questo mi fa sentire molto meglio; è un pensiero spaventoso che si ha apparentemente senza motivo", si può leggere in un altro commento.

La scienza non ha ancora risposte sull'appel du vide. April Smith, professore associato di psicologia alla Miami University in Ohio, è l'autore di uno dei pochi studi in merito che si intitola "Un bisogno di saltare afferma il bisogno di vivere, un esame empirico dell'High Places Phenomenon". Dopo aver fatto compilare un questionario a 431 studenti universitari, Smith ha concluso che un pensiero simile "può riflettere la loro sensibilità ai segnali interni e affermare effettivamente la loro volontà di vivere".

Ovviamente lo studio presentava limitazioni molto importanti ed è difficile da ricreare all'interno di un sondaggio. I dati in possesso degli esperti, però, affermano che questo pensiero non è qualcosa di cui preoccuparsi perché tante persone sperimentano gli stessi pensieri e impulsi. Può essere visto come una sorta di "test" del proprio cervello legato all'istinto di sopravvivenza (ad esempio, perché alcuni amano avere paura?).