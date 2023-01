Calligrapher AI è l'intelligenza artificiale che scrive a mano come gli umani

Mentre tutti gli occhi del mondo sono puntati su OpenAI, è rispuntato sul web un progetto già disponibile da tempo (dal 2020) noto come “Caligrapher AI” che utilizzando un metodo generativo costruito su una rete neurale ricorrente è in grado di simulare la grafia degli umani ed adattarla a vari stili in base alle esigenze.

Accessibile attraverso il sito web Calligrapher.AI, il sistema è in grado di sintetizzare la scrittura a mano e modificarla in base allo stile voluto dagli utenti che hanno possibilità di sceglierne 9, oltre che modificare i cursori di velocità, il grado di leggibilità e la larghezza del tratto.

Ma qual è la particolarità? Come viene evidenziato nella documentazione ufficiale, a differenza di altri tool simili, progettati per imitare la scrittura a mano, ogni campione generato da Calligrapher è unico e mantiene lo stile di scrittura, anche se si modificano i parametri. Agli utenti viene anche data la possibilità di esportare il risultato in formato vettoriale SVG.

Come qualsiasi altra rete neurale, gli sviluppatori hanno addestrato Calligrapher utilizzando un set di dati ampio di campioni di calligrafie. Il database contiene “forme di testo inglese scritto a mano acquisito su una lavagna”, con campioni di 221 diverse persone e più di 1.700 stili. Il database include 13.049 righe di testo isolate ed etichettate in formato “on-line” e “off-line”, per un totale di 86.272 campioni da un dizionario di 11.059 parole.

Il risultato è quello che potete vedere in calce, e che potete provare direttamente sul sito web di Calligrapher, in maniera completamente gratuita.