Il calo delle emissioni di combustibili fossili sta cambiando l'aria terrestre

Le emissioni di combustibili fossili stanno diminuendo a seguito della risposta umana al COVID-19, la malattia causata dal nuovo coronavirus. La NASA può vedere gli effetti degli inquinanti come i combustibili fossili dallo spazio, grazie ai suoi satelliti.

"La risposta del mondo alla pandemia è un esperimento non intenzionale che ci sta dando la possibilità di testare la nostra comprensione di varie fonti di emissione di inquinamento atmosferico", dichiara Barry Lefer, scienziato del programma della NASA per la composizione troposferica presso il quartier generale della NASA.

Alcuni esperti stanno creando mappe e immagini che mostrano i livelli mutevoli di biossido di azoto, un inquinante dell'aria spesso associato alla combustione di combustibili fossili. Questi dati informano gli scienziati sul cambiamento del nostro ambiente.

Per studiare questi cambiamenti, i ricercatori stanno lavorando con i dati provenienti da strumenti come l'Ozone Monitoring Instrument, uno strumento olandese-finlandese a bordo del satellite Aura della NASA e il Tropospheric Monitoring Instrument (TROPOMI) sul satellite Sentinel-5P dell'Agenzia spaziale europea. "Stiamo osservando i cambiamenti nel biossido di azoto per capire come stanno cambiando le economie", sottolineano i ricercatori. "Se la quantità di inquinamento emesso continua a crescere nel tempo, la tua economia probabilmente esploderà."

Sin dai primi giorni della pandemia, i satelliti hanno mostrato cambiamenti nei livelli di biossido di azoto. "Gli scienziati della NASA continuano a raccogliere e analizzare dati satellitari e terrestri su scala globale, e i nostri programmi stanno contribuendo a caratterizzare e comprendere i segnali ambientali globali", afferma infine Sandra Cauffman, direttrice della divisione per le Scienze della Terra della NASA.