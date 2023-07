Ma quale calo d'interesse per ChatGPT: la flessione è 'colpa' degli studenti in vacanza

Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo riportato la notizia relativa al primo calo di traffico di ChatGPT da quando è stato lanciato. In molti hanno provato ad ipotizzare le possibili ragioni di questo calo, ma probabilmente l’analisi più accurata è quella che arriva dall'Insider che in maniera pragmatica probabilmente ha centrato il punto.

Senza mezzi termini, il Business Insider afferma che il calo di traffico registrato da ChatGPT ed altri chatbot simili è legato al fatto che gli studenti sono in vacanza e quindi non necessitano più dell’intelligenza artificiale per ricerche o per essere assistiti durante lo studio.

Tuttavia, ciò implica anche che il “raggio d’azione di ChatGPT ed i casi d’uso siano limitati. L’idea che il calo di traffico di ChatGPT sia dovuto agli studenti che ora sono in pausa estiva si traduce in un pubblico del chatbot più ristretto rispetto a quanto si sia creduto nei primi mesi di disponibilità.

Insomma, la ragione potrebbe non essere in alcun modo legata al calo della qualità delle risposte segnalate in ChatGPT negli ultimi giorni, ma è indubbio che a questo punto il peso specifico degli studenti sul successo dell’IA di OpenAI sia maggiore a quanto previsto.

Chiaramente, le conferme (o smentite) di rito inizieranno ad arrivare già da agosto quando riprenderanno le lezioni in vari stati.