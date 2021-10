Primo calo di prezzo su iPhone 13 Mini: lo smartphone in sconto su Amazon

A poche settimane dalla presentazione di iPhone 13 Mini, cala su Amazon il prezzo del più piccolo della famiglia. Si tratta di uno dei primi sconti proposti sullo smartphone, vediamo di cosa si tratta.

Nello specifico, la variante da 128 gigabyte di iPhone 13 Mini può essere acquistata ad 823,49 Euro, rispetto agli 839 Euro di listino. Il prezzo è leggermente più alto rispetto a quello precedente, ancora più basso, di 817,44 Euro, ma rappresenta comunque un'ottima opportunità per uno smartphone che è disponibile nei negozi da pochi giorni.

Amazon propone anche il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 164,70 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero, con consegna senza costi aggiuntivi prevista entro lunedì 11 Ottobre 2021 per coloro che effettuano l'ordine entro le prossime 14 ore. Nella scheda prodotto infatti viene indicato che "è richiesto un tempo di consegna più elevato rispetto a quello solitamente necessario per gli articoli Prime", ma la spedizione e consegna è gestita direttamente da Amazon.

Attraverso la scheda prodotto, è anche possibile aggiungere la protezione extra per uno o due anni, ma anche accessori come custodie MagSafe, alimentatori e MagSafe Battery Pack. Nessuna informazione, come sempre sulla data di scadenza delle offerte e come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.