Calo shock per il mercato: 170 milioni di smartphone Android non saranno più prodotti

Calo della produzione shock per il mercato degli smartphone. Secondo quanto riferito, i produttori di smartphone Android hanno ridotto gli ordini fino a 170 milioni di unità per l’anno in corso, a tale taglio non riguarderebbe solo Android.

Come abbiamo avuto modo di spiegare in precedenza, anche Apple ha tagliato la produzione per alcuni suoi iPhone.

Tuttavia, come spiegato in un rapporto di Gizchina: gli OEM Android avrebbero chiesto a Qualcomm e Mediatek di abbassare i prezzi dei loro chip, ma dalle due compagnie sarebbero riluttanti in quanto convinte che una decisione di questo tipo non stimolerà la domanda.

Le ragioni di tale trend potrebbero essere tante: alla saturazione del mercato si aggiunge uno studio di qualche giorno fa secondo cui gli utenti più giovani non cambierebbero cellulare da quattro anni, ma non solo per il prezzo elevato.

Un altro motivo sarebbe da ricercare nella mancanza di innovazione da parte dei produttori Android, un aspetto che risulta ancora più evidente tra gli utenti Apple, i quali evidenziano il continuo uso del notch che sebbene sia presente da cinque anni su iPhone non è ancora pienamente accettato. A riguardo però alcuni rumor sostengono che iPhone 15 Pro sarà il primo iPhone senza notch.

L’analista Ming-Chi Kuo spiega che i principali produttori cinesi di smartphone Android hanno tagliato gli ordini per circa 170 milioni di unità nel 2022, pari al 20% delle spedizioni inizialmente messe in preventivo per l’anno in corso. Qualora la fiducia dei consumatori dovesse diminuire ulteriormente, gli ordini potrebbero calare ancora di più. A ciò si aggiunge anche lo shortage di chip che sta peggiorando e secondo Skyworks e Qovo i tempi di consegna di chip front-end RF ora superano i 6-9 mesi.