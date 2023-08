Il calore della Corrente del Golfo potrebbe causare effetti devastanti

Un calderone bollente di acqua calda. Un vortice di energia pronta a scatenare la sua furia sulla terraferma. È questa l'immagine che viene in mente quando si parla della tempesta tropicale Idalia, attualmente in avvicinamento al Golfo del Messico... e il suo incontro con queste acque potrebbe essere ancor più devastante.

Gli esperti stanno seguendo con ansia la sua traiettoria, poiché le acque del Golfo, particolarmente calde quest'anno, potrebbero alimentare la tempesta trasformandola in un uragano di proporzioni catastrofiche.

Haiyan Jiang, scienziato degli uragani presso la Florida International University, ha spiegato come il calore oceanico e lo shear del vento, tipico dei modelli climatici El Niño, stiano rendendo particolarmente difficile prevedere l'evoluzione di questa stagione degli uragani e delle singole tempeste.

Una cosa è certa: la temperatura superficiale del mare vicino a Cuba è stata registrata intorno ai 30 gradi Celsius, e si prevede che aumenterà ulteriormente. Questo calore non è solo superficiale; si estende in profondità nell'oceano, fornendo un carburante potente per la tempesta. Con l'aumento della temperatura oceanica, la quantità di vapore acqueo disponibile per la tempesta aumenta anche, permettendo alla tempesta di ruotare più velocemente e di portare piogge più intense.

