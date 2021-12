Quante calorie si assumono il giorno di Natale? Rimarrete sorpresi da questa cifra

Natale è finalmente arrivato: regali da aprire, tonnellate di auguri da fare e quintali di... cibo. Tutti sanno che durante questo giorno le abbuffate saranno all'ordine del giorno. Chi si prepara psicologicamente, chi decide di iscriversi in palestra e chi giura che "lunedì a dieta". Ma quante calorie si assumono il giorno di Natale?

Bene, secondo uno studio condotto da Wren Kitchens, la maggior parte di noi il 25 Dicembre consuma all'incirca tre volte l'apporto calorico giornaliero raccomandato. L'indagine ha esaminato i pasti di 2.000 persone che, secondo quanto riportato, avevano consumato un apporto medio di 5.000 calorie (e oltre 190 g di grasso).

Ovviamente non preoccupatevi troppo se avete assunto qualche caloria in più quest'oggi. La stessa Zuzanna Sobocinska, nutrizionista del Manchester Metropolitan University, afferma che "il giorno di Natale è da godere di tutti i fiocchi". Certo, l'importante è non farla diventare una abitudine, poiché un numero così elevato di calorie può avere un impatto negativo sulla nostra salute. A proposito, perché dopo aver mangiato troppo ci viene sonno? Oggi molti di voi avranno sperimentato questa sensazione.

Per superare senza "sensi di colpa" il Natale, l'esperta consiglia di adottare una dieta sana ed equilibrata insieme a un regolare esercizio fisico subito dopo Natale (in questo caso vi consigliamo di allenarvi in gruppo). Secondo ABC News, inoltre, la famiglia media americana assume durante il giorno di Natale più di 7.000 calorie (lo studio in questione è stato condotto dall'Associated British Foods).

Certo, il buon cibo non è ancora finito perché tra poco tempo ci sarà anche il cenone di Capodanno, ma fino ad allora l'importante è non esagerare. Nel frattempo, non possiamo che augurarvi tantissimi auguri di Natale e, nel caso non ci dovessimo vedere (o in questo caso leggere), anche un buon anno a tutti voi!