Quante calorie brucia davvero un rapporto sessuale?

Con tutti i movimenti che si fanno durante il rapporto, il sesso potrebbe sembrare - molto spesso - un vero e proprio allenamento brucia grassi. Ma quante calorie bruciamo effettivamente? I ricercatori si chiesero questa domanda per la prima volta nel 1984, concludendo che possiamo paragonarlo ad un esercizio leggero-moderato.

Alcuni dei dati più recenti che abbiamo sono del 2013, quando i ricercatori dell'Università del Quebec pubblicarono il loro studio su 21 coppie giovani e sane, che condussero quattro diverse prestazioni. Lo studio, pubblicato su PLOS One, ha scoperto che durante la sessione di attività sessuale media (preliminari, rapporti sessuali e almeno l'orgasmo di uno dei partner) gli uomini hanno bruciato 101 calorie, mentre le donne 69,1 calorie.

Considerando la durata di ciascuna sessione, i ricercatori hanno concluso che gli uomini bruciavano, in media, 4,2 calorie al minuto rispetto a 3,1 calorie al minuto per le donne. Un dato significativamente inferiore rispetto a quando gli stessi partecipanti si sono esercitati su un tapis roulant, dove gli uomini hanno bruciato 9,2 calorie al minuto e le donne 7,1 calorie al minuto.

Un altro studio pubblicato nel 2013 sul New England Journal of Medicine ha concluso risultati simili: un uomo di 30 anni potrebbe bruciare solo 21 calorie durante un rapporto di 6 minuti. Nonostante non sia un vero e proprio allenamento brucia grassi, il sesso sembra avere molti altri benefici per la salute: riduce il rischio di malattie cardiache ed è persino associato a una vita più lunga, secondo Antony Karelis professore del Dipartimento di Scienze Motorie dell'Università del Quebec.