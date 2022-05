Sotto la calotta artica è stato scoperto un serbatoio di acqua profondo 1000 metri

Sotto la calotta glaciale antartica è stato scoperto un gigantesco serbatoio di acqua che si estende verso il basso per 1000 metri. Questa nuova rivelazione, affermano gli esperti, potrebbe avere un'influenza significativa sulla risposta di questa piattaforma di ghiaccio ai cambiamenti climatici.

Gli esperti sospettavano da un po' di tempo dell'esistenza di questo serbatoio, ma prima d'ora non sono mai riusciti a trovarlo. È stato utilizzato per la prima volta l'imaging magnetotellurico (MT) per trovare e mappare le acque sotterranee subglaciali sotto un flusso di ghiaccio (reti idrauliche che si trovano sotto i ghiacciai).

"Le correnti di ghiaccio sono importanti perché incanalano circa il 90% del ghiaccio dell'Antartide dall'interno verso i margini", ha affermato Chloe Gustafson, ricercatrice post-dottorato presso la Scripps Institution of Oceanography dell'UC San Diego. Queste correnti possono avere una grande influenza sul movimento del ghiaccio e sulla deformazione dei sedimenti, poiché possono modellare il modo in cui i paesaggi ghiacciati contribuiscono all'innalzamento del livello del mare.

"L'Empire State Building è alto circa 420 metri. L'acqua [che si trova qui sotto] nel punto meno profondo risalirebbe l'Empire State Building circa a metà. Nella parte più profonda ci sono quasi due Empire State Building accatastati l'uno sull'altro", continua Gustafson nello studio riportato sulla rivista Science.

Questa è la prima volta che si effettua una scoperta del genere, e gli esperti si aspettano che "sistemi idrici sotterranei simili esistano all'interno di altri bacini sedimentari marini".