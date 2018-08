Caltanissetta, Bonus Cultura usato per PC e smartphone: 800 giovani indagati

Come ben saprete, da qualche anno è attivo il Bonus Cultura, che garantisce ai diciottenni 500 euro da spendere in libri, cinema, concerti, musica e vari eventi culturali. Tuttavia, 800 giovani hanno deciso di non voler sottostare alle regole, affidandosi ad alcuni malintenzionati per acquistare dispositivi elettronici tramite il suddetto bonus.

Stando al Giornale di Sicilia e a Tp24, la Guardia di Finanza di Caltanissetta avrebbe avviato un'indagine in merito. In particolare, i diciottenni si sarebbero affidati a un singolo rivenditore, che avrebbe consentito loro, mediante alcune pratiche illegali, di acquistare smartphone, PC e tablet attraverso il bonus 18app.

Per i ragazzi, oltre al danno la beffa. Infatti, è stata già inflitta loro una sanzione amministrativa di 500 euro e rischiano di dover restituire anche il bonus. Per quanto riguarda il rivenditore, invece, il Giornale di Sicilia scrive in merito: "Si profilerebbe una sorta di truffa ai danni dello Stato che, penalmente, non scatterebbe solo perché il tetto di spesa è sotto la fatidica quota dei 4 mila euro".

Insomma, sperando che non accadano più avvenimenti simili, non possiamo far altro che consigliare ai diciottenni all'ascolto di affidarsi solamente a rivenditori verificati e affidabili (come Amazon). Ricordiamo che non è possibile acquistare dispositivi elettronici attraverso il Bonus Cultura e chi ve lo propone è probabilmente un malintenzionato.