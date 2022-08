I camaleonti si nascondono per natura: hai 10 secondi per l'illusione ottica

Va bene: il camaleonte riscoperto dopo più di 100 anni è imbattile (si scherza: si fa riferimento al ritrovamento di una specie). Tuttavia, per molti anche superare la sfida del camaleonte da 10 secondi può non rivelarsi semplice.

L'illusione ottica ha infatti fatto il giro del Web in seguito alla pubblicazione da parte di Jagran Josh e braingames4k, facendo riscontrare difficoltà a non poche persone. D'altronde, il camaleonte si è ben nascosto nell'immagine e trovarlo rapidamente può risultare un'impresa non da poco.

La soluzione in realtà è dietro l'angolo, ma è il tempo a risultare ristretto. Se vuoi, puoi impostare un timer sul tuo smartphone e provare a scovare il camaleonte nascosto. In alternativa, dato che l'importante è divertirsi, potresti volerti prendere un po' di tempo in più e magari farti aiutare dai più piccini della tua famiglia nello scovare l'animale.

Spoiler: no, non si tratta di un camaleonte robotico (sì, qualcuno ne ha realmente realizzato uno). Se vuoi un indizio, potresti voler lasciare perdere le foglie. Per il resto, se a un certo punto vorrai arrenderti, potrai semplicemente dare un'occhiata ai link presenti nel testo che stai leggendo per scoprire la soluzione.

Se ti sei divertito con questa sfida, potresti inoltre volerne accettare una che può risultare ancora più complessa: in pochi sono riusciti a trovare la rana.