Cambi il tuo nome visualizzato in Elon Musk? Twitter ti bloccherà l'account

Twitter continua la propria guerra contro gli haters e truffatori. Il social network di microblogging, nello specifico, ha implementato un nuovo metodo che bloccherà in automatico gli account non verificati che modificano il loro nome visualizzato in Elon Musk.

Se si dispone di un account non verificato che non è associato ad un numero di telefono, la modifica del nome visualizzato in quello dell'amministratore delegato di SpaceX e Tesla, comporterà il blocco immediato dell'account.

Twitter quindi chiederà di superare un test con codice CAPTCHA, oltre a fornire un numero di telefono per riottenere l'accesso.

Un portavoce, parlando con The Verge ha fatto sapere che "come parte dei nostri sforzi per combattere lo spam e le attività dannose sul servizio, stiamo testando nuove misure per contrastare gli account che utilizzano procedure comunemente associati alle compagnie di spam. Stiamo continuamente perfezionando queste rilevazione sulla base dei cambiamenti alle attività di SPAM".

La società però non ha rivelato se questo provvedimento è stato messo in atto solo per gli account legati ad Elon Musk oppure se a tutti quelli collegati a personaggi pubblici e profili verificati.

Si tratta però senza dubbio di una misura necessaria e doverosa per combattere uno dei fenomeni più fastidiosi e dilaganti dei social network.