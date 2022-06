Cambia tutto in Gmail: arriva da oggi nuovo design, ecco come sarà!

Lo scorso febbraio era emerso un nuovo restyling di Gmail a vantaggio di un’interfaccia utente più moderna e pensata agli ambienti lavorativi. Ebbene, a partire da oggi il servizio mail di casa Google adotterà tale UI rinnovata come impostazione predefinita, rendendo il design attuale una opzione facoltativa.

Come ripreso da The Verge, Google ha iniziato a implementare un'interfaccia utente aggiornata per Gmail che unisce Meet, Chat e Spaces applicando al contempo lo stile Material You arrivato con Android 12. A partire da oggi, 29 giugno 2022, il gigante statunitense ha deciso di applicare tale design a tutti gli account rendendolo opt-out anziché opt-in; in altre parole, per togliere la nuova interfaccia utente sarà necessario cercare l’opzione dedicata sulle impostazioni di Gmail.

Il design rinnovato lo potete vedere in calce alla notizia: rispetto allo stile attuale adotta un formato più moderno, spazioso, colorato e si potrebbe dire anche simpatico, ma non meno professionale; inoltre, l’UI aggiornata accoglie tutti i pulsanti Mail, Meet, Spaces e Chat nella parte superiore sinistra per mostrare su schermo solamente le varie e-mail, così da evitare la distrazione offerta dagli altri servizi di Big G. Nel menu delle Impostazioni rapide sarà dunque possibile tornare al vecchio aspetto, scegliere quali app includere nella schermata base principale e molto altro.

Considerato che il roll-out è esteso, in Italia molto probabilmente arriverà in tarda serata o nelle prossime giornate.

Rimanendo in casa Google, proprio ieri mattina la società ha unificato Hangouts e Chat.