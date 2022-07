Cambia il logo di Google Play: avvistato all'interno dello store, ecco come sarà

Questo periodo sembra essere ricco di novità in casa Google, specialmente sul fronte del design dei suoi servizi. Dopo il lancio del nuovo design di Gmail, la Grande G ha ufficialmente iniziato a diffondere un nuovo logo per Google Play a sei anni dall’ultimo redesign.

Come riportato dai colleghi di 9to5Google dopo la segnalazione inviata da un follower, il nuovo logo di Google Play si può vedere su GPay quando si effettua una transazione all’interno del Play Store, seppur a bassa risoluzione. La società di Mountain View a quanto pare ha deciso di procedere lentamente con il rilascio di questo nuovo triangolo caratterizzato da una serie di dettagli interessanti.

Innanzitutto, è immediato notare il cambio dei colori: blu e verde sono decisamente meno vivaci, mentre rosso e giallo non cambiano nella loro tonalità. Al contempo, gli angoli ora sono molto più arrotondati rispetto al logo attuale e il triangolo blu sembra più piccolo ed equilibrato.

Non essendo ancora disponibile da nessuna parte nell'app Play Store o sulla versione browser del negozio di applicazioni, anch’esso riprogettato da poco su PC, non ci resta che attendere pazientemente una versione a risoluzione più elevata per scoprire quale sarà il futuro del servizio di Big G.

