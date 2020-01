Cambia da oggi la numerazione del digitale terrestre: ecco le novità

Da oggi, 18 Gennaio 2020, cambia la numerazione su digitale terrestre, in vista dell'imminente lancio di Cine34, il nuovo canale tematico dedicato al cinema italiano che debutterà lunedì prossimo.

E' consigliabile effettuare la risintonizzazione degli apparecchi per agganciare il nuovo canale alla posizione 34, sul Mux Mediaset 2.

Ciò porterà allo spostamento al numero 55 su Rete A Mux 1 di Mediaset Extra, che prenderà il posto di Mediaset Extra 2.

Il 2020 è iniziato con il botto per il digitale terrestre, e si prospetta essere un anno molto movimentato per gli utenti in vista del passaggio dal prossimo allo al DVB-T2. Già dagli scorsi giorni infatti è iniziata la liberazione delle frequenze televisive occupate in alcuni territori dalle televisioni locali: lo scorso 13 Gennaio si è partiti dalla Sardegna, mentre dal 3 Febbraio all'8 maggio toccherà alle province della Liguria, che saranno seguite dalla Toscana, Roma, Viterbo e Latina.

Ricordiamo che da ieri sono attivi anche i canali per verificare la compatibilità con il DVB-T2 e che coloro che non visualizzano correttamente i cartelli presenti alla posizione 100 e 200 dell'LCN possono richiedere il bonus TV da 50 Euro a patto di far parte delle fasce di reddito ISEE I e II. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alle notizie dedicata.