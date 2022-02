Che cambia tra SPID e Posta Elettronica Certificata?

Lo SPID è ormai diventato uno strumento fondamentale per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione, come stabilito dal decreto che ha introdotto l'obbligo di SPID dal 1 Ottobre scorso. In molti però continuano a fare confusione con la PEC.

Lo Spid rappresenta infatti il Sistema Per L'Identità Digitale e consente ai cittadini italiani di ricevere la comunicazioni della Pubblica Amministrazione ma anche di accedere ai servizi online ed alle applicazioni ufficiali come l'app Io.

La Posta Elettronica Certificata invece rappresenta un indirizzo che consente di inviare e ricevere messaggi ufficiali che hanno lo stesso valore regalo della raccomandata con ricevuta di ritorno testuale. Al momento dell'invio di un messaggio PEC, infatti, si riceverà nell'inbox una ricevuta di invio e consegna, che ha a tutti gli effetti un valore legale.

SPID e PEC quindi hanno due compiti diametralmente diversi e non sono collegati direttamente. Accedendo tramite PEC ai servizi della Pubblica Amministrazione, però, è possibile indicare nelle informazioni di contatto tramite Posta Elettronica Certificata.

La richiesta di SPID, quindi, non è in alcun modo collegata alla PEC. Per quest'ultima ci si può affidare a provider come Aruba e Poste Italiane, che però fanno pagare una somma annuale per il mantenimento della casella di posta.