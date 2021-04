Furono i cambiamenti climatici a favorire la formazione di governi stabili in Mesopotamia

Un nuovo studio pubblicato nella rivista scientifica "PNAS", che ha coinvolto anche l'Università di Bologna, ha rivelato degli aspetti molto interessanti riguardo l'antica Mesopotamia e il legame indissolubile tra il suo sviluppo politico-sociale e il clima in costante cambiamento durante l'Età del Bronzo.

Con l'evolversi odierno della crisi climatica, siamo portati a pensare che questa possa portare solo distruzione e sofferenza in un futuro prossimo. Tuttavia, non sembra essere stato così per una delle potenze antiche più note di sempre: la Mesopotamia.

I due ricercatori principali dello studio citato, Giacomo Benati della Eberhard Karls Universität Tübingen (Germania) e Carmine Guerriero dell'Università di Bologna, hanno preso in analisi un lungo lasso di tempo che si aggira tra il 3800 e il 1750 a.C.

Osservandolo, hanno notato come i forti cambiamenti climatici abbiano mosso le popolazioni intorno il Tigri e l'Eufrate a riunirsi in una società gerarchica sempre più complessa, stabile e con una propria economia sempre in evoluzione.

In particolare, vi sono stati tre grandi periodi di siccità che hanno caratterizzato questo arco di tempo. Per ciascuno di questi, chiunque avesse il minimo vantaggio terriero ed economico per garantire la propria sopravvivenza, cercava di creare delle istituzioni politiche che potessero assicurare loro quello stato privilegiato.

Per esempio, durante la rivoluzione urbana del 3800-3300 a.C., le maggiori ricchezze erano detenute nelle mani degli antichi ordini religiosi politeisti. Questi, in azioni coordinate, cominciarono a promuovere la costruzione di vie commerciali e villaggi sempre più grandi.

Nel periodo protodinastico, invece, tra il 3100 e il 2550 a.C., furono gli ufficiali militari a promuovere la costruzione di centri urbani più stabili, garantendo protezione ai contadini in cambio di risorse.

Tra il 2350 e il 1750 a.C., nel periodo imperiale, le redini vennero prese in mano dai mercanti. La Mesopotamia, infatti, venne afflitta da numerosi disastri climatici, che colpirono in maniera particolare il mondo agricolo. Questo, ovviamente, permise alla classe mercantile di cooperare e garantire lo sviluppo dell'intero sistema.

In sostanza, più la situazione ambientale si faceva ardua da sostenere, più le classi sociali abbienti, anche se in contrasto tra loro, erano disposte a collaborare per garantire il proprio status quo e, allo stesso tempo, migliorare l'intera struttura economica, sociale e politica.