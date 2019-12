I cambiamenti climatici hanno ridotto l'ossigeno degli oceani, secondo uno studio

Non solo il clima: gli effetti del cambiamento delle temperature colpiscono tutti gli habitat del nostro pianeta, compresi gli oceani. Uno studio dell'International Union for Conservation of Nature (IUCN) ci mostra che tra il 1960 e il 2010 i cambiamenti climatici hanno ridotto del 2% la quantità di ossigeno presente negli oceani del mondo.

Potrebbe sembrare un numero di poco conto, ma in alcune regioni tropicali questo livello è sceso fino al 40%. Inoltre, un leggero calo del genere potrebbe essere particolarmente problematico per i grandi pesci, come squali e tonni. Il rapporto stilato dalla IUCN ha affermato che questa condizione potrebbe alterare i delicati equilibri marini, favorendo quelle creature che tollerano bassi livello di ossigeno, come i microbi e le meduse.

Se non dovessimo intraprendere azioni correttive per sistemare questo disastro, stimano i ricercatori, gli oceani potrebbero perdere dal 3 al 4 percento dell'ossigeno in tutto il mondo entro il 2100, con perdite più gravi nelle latitudini medio-alte.

I risultati della IUCN ci mostrano le conseguenze del nostro futuro qualora non decidessimo di fare qualcosa per sistemare la situazione. Uno squilibrio sottomarino, infatti, potrebbe creare un effetto a catena in cui tantissime specie (creature della terra ferma incluse) perdono le loro fonti di sostentamento o, senza abbastanza predatori, prosperano a velocità insostenibili.

Insomma, non si può più restare a guardare.