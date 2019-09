Cambiamenti climatici, venerdì di sciopero in tutto il mondo insieme a Greta Thunberg

Venerdì di sciopero in tutto il mondo, dove migliaia di studenti sono scesi in piazza sin dalle prime luci del mattino per protestare contro i cambiamenti climatici. Le manifestazioni, in corso in tutto il globo tra cui Australia, Thailandia, Indonesia ed India, coincidono con il summit che l'Onu terrà a New York lunedì prossimo.

A radunare gli studenti una sola persona: Greta Thunberg, la giovane attivista svedese che qualche giorno fa è stata ospite al Congresso Americano dove ha strigliato i politici per non aver fatto abbastanza per proteggere il nostro pianeta.

Secondo i dati diffusi da vari organi di stampa, sarebbero in programma manifestazioni e cortei in 150 paesi, ma tutti i fari sono puntati al venerdì di proteste di New York, dove sarà protagonista proprio Greta, che guiderà lo sciopero.

I media internazionali riferiscono anche che le autorità avrebbero garantito la giustificazione ad oltre un milione di studenti, che nella giornata di oggi non saranno tra i banchi di scuola per seguire le lezioni.

Bloomberg riferisce che decine di migliaia di persone hanno partecipato ad una protesta in un parco nel centro di Sydney, dove hanno esposto cartelli in cui figuravano slogan come "state bruciando il nostro futuro" e "non c'è nessun pianeta b".

Nella giornata di ieri anche Jeff Bezos ed i dipendenti di Microsoft hanno mostrato solidarietà alla giovane nordeuropea.