Cambiamento climatico: Anche l'acqua potabile è a rischio

Le conseguenze negative legate al cambiamento climatico sono in aumento e stanno anche mutando il nostro ambiente a causa di ondate di calore, siccità, inondazioni ed incendi boschivi. Ora, un nuovo studio ha voluto dimostrare come questi estremi ambientali stiano influenzando anche le foreste ed il loro importante ruolo nel ciclo dell'acqua.

Un esempio di questo peggioramento è stato riscontrato, ad esempio, nel bacino idrico di Rappbode nella regione orientale dell'Harz, il più grande serbatoio di acqua potabile in Germania, che fornisce acqua potabile a circa 1 milione di persone.

Dal 2015 al 2020, i lunghi periodi di siccità hanno colpito così gravemente la vegetazione arborea presente nella regione che diversi parassiti, come gli scarabei della corteccia, sono stati in grado di propagarsi indiscriminatamente. Esacerbando ulteriormente il danneggiamento degli alberi e provocandone la conseguente scomparsa.

Michael Rode, idrologo dell'UFZ ed uno degli autori dello studio, ha affermato preoccupato: "Negli ultimi quattro anni, il bacino idrografico di Rappbode, caratterizzato da conifere di abeti rossi, ha perso oltre il 50% della sua foresta. Questo massiccio degrado sta avanzando rapidamente ed è drammatico, poiché avrà conseguenze disastrose per il serbatoio di acqua potabile".

Le foreste, infatti, svolgono un ruolo fondamentale nel ciclo dell'acqua, filtrandola e legandone i nutrienti necessari per una buona qualità. D'altronde, meno sostanze sono contenute nell'acqua, come ad esempio azoto o fosforo, migliore e meno costoso sarà il trattamento necessario per mantenere la sua potabilità.

"Una buona qualità dell'acqua rende più difficile lo sviluppo delle alghe, rendendo il trattamento negli acquedotti più conveniente e più facile da effettuare", ha infatti spiegato il dottor Karsten Rinke, coautore della ricerca.

Per questo motivo, gli effetti della deforestazione indotta dal clima sono evidenti soprattutto considerando il rapido declino della qualità dell'acqua. I dati ottenuti, dopo decenni di lavoro, hanno infatti dimostrato come lo stretto legame tra vegetazione ed acqua potabile sia stato drammaticamente compromesso.

"Dopo avere raccolto anni di dati, li abbiamo inseriti in un modello di ecosistema per stimare gli effetti legati al clima sul bilancio dei nutrienti nel bacino idrografico. Con i risultati ottenuti siamo stati in grado di determinare gli effetti di diversi scenari di deforestazione sulla qualità dell'acqua prevista per il 2035", ha spiegato il dottor Xiangzhen Kong, l'autore principale della ricerca.

"Siamo stati in grado di dimostrare che, per una deforestazione prevista fino all'80%, il bacino idrico sperimenterà un aumento dell'85% della concentrazione di fosforo ed oltre il 120% di quella d'azoto in soli 15 anni. Ciò comporterà la comparsa di oltre il 200% delle alghe verdi, compromettendo drasticamente la potabilità generale dell'acqua", ha aggiunto.

Questi risultati, pubblicati sulle pagine di Water Research, possono essere applicati ad altri bacini idrografici nel mondo, così da creare al più presto un piano di contenimento della deforestazione e la conseguente tutela dell'acqua. D'altronde, il cambiamento climatico potrebbe diventare catastrofico se non interveniamo drasticamente.