Il cambiamento climatico aumenta del 45% le disuguaglianze economiche

Come se già non fosse lunga la lista delle sue conseguenze, il cambiamento climatico sta spingendo verso la povertà circa l'86% dei paesi del mondo, rendendo inoltre più evidenti le disuguaglianze economiche tra le persone.

Una volta capita la differenza tra povertà relativa e povertà assoluta, ecco una ricerca che è stata condotta dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa ed ha focalizzato l'attenzione sulle variabili climatiche e le disuguaglianze di reddito negli ultimi 40 anni in ben 101 paesi.

Dall'analisi condotta si evince che ad essere maggiormente colpiti sono i paesi che dipendono maggiormente dal settore agricolo. È proprio in questo ambito correlato ai cambiamenti climatici e alla presenza o meno di piogge, che le persone con reddito basso si trovano a lavorare sempre più frequentemente.

Ciò che sicuramente fa riflettere, così come afferma Elisa Palagi principale autrice della ricerca, è che: "Le economie più esposte a questi shock climatici, come quelle di molti Paesi sub-sahariani, sono anche quelle che partono da livelli di disuguaglianza particolarmente elevati."

Dai risultati emerge infatti che non solo circa l'86% dei paesi del mondo diverrà sempre più povero, ma anche che le disparità aumenteranno notevolmente; nella peggiore delle ipotesi, i paesi meno sviluppati, vedranno un aumento pari al 45% nella disuguaglianza di reddito.

Appare evidente come vi sia la necessità di muoversi velocemente mediante campagne e interventi concreti, atti a favorire lo sviluppo economico di determinate aree del mondo, ma non basterà. Il cambiamento climatico mette a rischio il 90% delle specie marine, dimostrando come sia un problema che interessa ogni singolo aspetto del mondo in cui viviamo e per il quale (forse) stiamo facendo troppo poco.